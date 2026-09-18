“Credo di essere profondamente cambiato”. L’esperienza in Ucraina del sindaco di Casalbuono, Attilio Romano

Gli italiani considerano la pace una priorità assoluta e un valore fondamentale radicato nella storia e nella cultura del Paese. In Europa tuttavia, da oltre quattro anni, soffiano venti di guerra.
Rientrato da poco da un viaggio in Ucraina, il sindaco di Casalbuono, Attilio Romano, ci racconta la sua esperienza.
“Credo di essere profondamente cambiato. Innanzitutto con una nuova consapevolezza. In Ucraina ho imparato attraverso la voce ed il volto di un popolo meraviglioso e di una dignità straordinaria, che loro desiderano ciò che noi abbiamo ma consideriamo ormai un dato acquisito: pace, libertà ed Europa! E allora non commettiamo il grave e stupido errore di apprezzare le cose straordinarie che abbiamo, per le quali non lottiamo da tempo, solo quando non lo avremo più. Siamo ancora in tempo per capirlo, ma non molto”. Ecco la testimonianza in diretta a Radio Alfa
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Romano su pace
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