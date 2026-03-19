Costo dell’energia, enormi ricadute sul comparto costruzioni. Il punto con Federcepicostruzioni

Costo dell’energia e delle materie prime, enormi ricadute sul comparto delle costruzioni.
Il perdurare delle tensioni geopolitiche e l’instabilità dei mercati internazionali continuano a generare effetti rilevanti sul costo dell’energia e delle principali materie prime, con ricadute significative sulla sostenibilità economica delle imprese del comparto delle costruzioni. L’incremento dei costi, in molti casi non prevedibile al momento della stipula dei contratti, ha già determinato una consistente riduzione dei margini operativi, incidendo negativamente sull’equilibrio economico-finanziario delle imprese e sulla continuità dei cantieri in corso e programmati. Particolarmente critica risulta la situazione delle piccole e medie imprese, per le quali l’aggravio dei costi energetici e dei materiali rappresenta un elemento di forte vulnerabilità.
Il comparto delle costruzioni riveste un ruolo strategico per lo sviluppo economico e sociale del Paese, contribuendo in maniera determinante alla sicurezza del territorio, alla riqualificazione del patrimonio edilizio e alla realizzazione delle infrastrutture. Abbiamo fatto il punto con il presidente di Federcepicostruzioni, Antonio Lombardi
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Lombardi su edilizia
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