Costiera Amalfitana, quattro giovani in coma etilico

Quattro ragazzi, due maschi e due femmine, tra cui un minore, sono finiti in ospedale in coma etilico. E’ accaduto la scorsa notte in Costiera Amalfitana. I ragazzi, giovani residenti ad Amalfi, Minori e Maiori, e una ragazza di Milano, tra i 17 e i 27 anni, sono stati colti da malore durante una festa organizzata sul lungomare di Minori.
Secondo una prima ricostruzione, avrebbero perso conoscenza a causa dell’eccessivo consumo di alcol.
I sanitari della Croce Rossa, che erano sul posto, hanno trasferit, in quattro momenti diversi., i ragazzi all’ospedale di Castiglione dove i sanitari hanno somministrato la terapia farmacologica necessaria, consentendo a tutti di riprendere conoscenza.
Alcuni sono stati dimessi nelle prime ore del mattino, mentre altri restano ricoverati.
