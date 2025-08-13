Costiera Amalfitana, quattro giovani in coma etilico

13/08/2025 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento

Quattro ragazzi, due maschi e due femmine, tra cui un minore, sono finiti in ospedale in coma etilico. E’ accaduto la scorsa notte in Costiera Amalfitana. I ragazzi, giovani residenti ad Amalfi, Minori e Maiori, e una ragazza di Milano, tra i 17 e i 27 anni, sono stati colti da malore durante una festa organizzata sul lungomare di Minori.

Secondo una prima ricostruzione, avrebbero perso conoscenza a causa dell’eccessivo consumo di alcol.

La Principessa Costanza 30ª Edizione, 11, 12 e 13 Agosto a Teggiano (SA)
Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990

I sanitari della Croce Rossa, che erano sul posto, hanno trasferit, in quattro momenti diversi., i ragazzi all’ospedale di Castiglione dove i sanitari hanno  somministrato la terapia farmacologica necessaria, consentendo a tutti di riprendere conoscenza.

Alcuni sono stati dimessi nelle prime ore del mattino, mentre altri restano ricoverati.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Notizie correlate

Lascia un Commento