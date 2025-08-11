In Costiera Amalfitana attivate dall’Anas nuove misure per la sicurezza stradale in punti considerati sensibili

L’Anas su richiesta della Conferenza dei Sindaci ha realizzato lungo la statale amalfitana 163 una serie di interventi tra cui segnaletica orizzontale, bande sonore, bande ottiche e pannelli dissuasori di velocità.
«Si tratta di un grande risultato che giunge dopo un lungo periodo di interlocuzione con l’Anas che ringrazio a nome della Conferenza dei Sindaci per l’attenzione dimostrata verso il territorio. Con le installazioni delle nuove misure per la sicurezza stradale lungo la 163 arrivano le prime risposte concrete per prevenire incidenti causati dall’eccessiva velocità», afferma il sindaco di Cetara, Della Monica, presidente della Conferenza dei Sindaci.
L’intervento, concordato con la Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, è stato realizzato nei punti più pericolosi dell’arteria dove si registra una maggiore incidentalità. Esattamente nel tratto compreso tra Vietri e Cetara e tra Positano, Piano di Sorrento e Vico Equense.
Qui sono stati realizzati una serie di interventi che oltre alla segnaletica orizzontale, hanno previsto l’installazione di bande ottiche con pannelli dissuasori di velocità e la realizzazione di bande sonore. Queste ultime sono incisioni sulla superficie stradale che producono rumore e vibrazioni quando un veicolo le attraversa, avvisando il conducente della vicinanza di un pericolo o di un’area sensibile.
Si è ora in attesa del rifacimento dell’intera segnaletica verticale lungo i 50 chilometri di strada compresi tra Vietri e Vico Equense prevista a partire dal mese di settembre.
