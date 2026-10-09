Costa d’Amalfi, sindaci al lavoro per potenziare l’ospedale ma anche per garantire la presenza di pediatri e medici di famiglia. Il punto con Della Monica

Novità positive per l’ospedale di Castiglione a Ravello dove sarà garantita la presenza del cardiologo di turno al pronto soccorso. E’ l’esito del tavolo tenuto ieri mattina dai sindaci della Costiera Amalfitana con il Direttore Generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Ruggi, Cantone.
Incassato il positivo risultato, i sindaci della Costa d’Amalfi sono costantemente alla ricerca di soluzioni anche per la carenza dei medici pediatri e di medicina generale. Per saperne di più, questa mattina, è intervenuto in diretta il presidente della Conferenza dei sindaci della Costiera Amalfitana, Roberto Fortunato Della Monica.
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Roberto Della Monica su sanità in costa d’Amalfi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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