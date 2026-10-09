Costa d’Amalfi, sindaci al lavoro per potenziare l’ospedale ma anche per garantire la presenza di pediatri e medici di famiglia. Il punto con Della Monica

09/10/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Novità positive per l’ospedale di Castiglione a Ravello dove sarà garantita la presenza del cardiologo di turno al pronto soccorso. E’ l’esito del tavolo tenuto ieri mattina dai sindaci della Costiera Amalfitana con il Direttore Generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Ruggi, Cantone.

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Incassato il positivo risultato, i sindaci della Costa d’Amalfi sono costantemente alla ricerca di soluzioni anche per la carenza dei medici pediatri e di medicina generale. Per saperne di più, questa mattina, è intervenuto in diretta il presidente della Conferenza dei sindaci della Costiera Amalfitana, Roberto Fortunato Della Monica. 

Ascolta
Roberto Della Monica su sanità in costa d’Amalfi
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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