Cosa accadrà all’edilizia italiana senza la spinta del PNRR? Il punto con Antonio Lombardi, Federcepicostruzioni

Cosa accadrà all’edilizia italiana quando si esaurirà la spinta straordinaria del PNRR? Federcepicostruzioni pone il tema adesso, chiedendo di evitare che alla corsa per completare le opere segua un improvviso vuoto di lavori, risorse e investimenti. Nel comunicato che segue, il presidente nazionale Antonio Lombardi presenta la proposta di un Piano straordinario per l’edilizia 2027-2032, costruito su tre priorità: liquidità immediata per le imprese, continuità dei cantieri e sostegno stabile agli investimenti, con la richiesta di una cabina di regia nazionale. Una proposta articolata, accompagnata da dati aggiornati e misure concrete, che apre fin d’ora il confronto sul futuro del settore oltre il PNRR. Ne abbiamo parlato in diretta con l’imprenditore salernitano Antonio Lombardi, presidente di Federcepicostruzioni
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Lombardi su edilizia
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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