Corteo di trattori tra Battipaglia e Salerno contro il caro gasolio, il punto con Antonello Nudo (Altragricoltura)

Corteo di trattori questa mattina da Battipaglia a Salerno promosso da Altragricoltura per manifestare contro il caro gasolio ma anche per altre questioni irrisolte che riguardano il settore primario.
Il corteo è partito alle 9 dalla rotonda presso lo svincolo autostradale, per arrivare in Piazza della Concordia a Salerno, attraversando Bellizzi e Pontecagnano. Inevitale qualche disagio lungo le strade attraversate dal corteo. A Piazza della Concordia è previsto un incontro pubblico mentre una delegazione di agricoltori si recherà alla Prefettura di Salerno per presentare un corposo documento di richieste al Governo e al Parlamento. Al termine il corteo rientrerà al presidio di Battipaglia per decidere come proseguire l’iniziativa e la mobilitazione.
Alla partenza del corteo a Battipaglia abbiamo raggiunto in diretta l’imprenditore agricolo Antonello Nudo, presidente regionale di Altragricoltura Campania.
Ascolta
Antonello Nudo su corteo trattori
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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