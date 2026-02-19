Corso di formazione in Turismo Esperienziale promosso da CNA Salerno. Prima lezione il 20 febbraio

Valorizzare le botteghe e trasformare il “saper fare” artigiano in un’offerta turistica d’eccellenza.
Con questo obiettivo CNA Salerno Turismo annuncia il ritorno del corso di formazione in Turismo Esperienziale, un’iniziativa completamente gratuita dedicata agli associati e volta a integrare le eccellenze produttive locali nei circuiti dei flussi turistici della provincia.
Il percorso formativo, di altissimo profilo, mira a fornire agli artigiani gli strumenti necessari per accogliere i viaggiatori non più solo come clienti, ma come protagonisti di un’esperienza autentica all’interno delle botteghe, cuore pulsante della destinazione Salerno.
Le lezioni saranno affidate al Prof. Rosario D’Acunto, figura di spicco nel settore, con il coordinamento e l’integrazione didattica curati da Adriano De Falco e Angelo Mattia Rocco, dirigenti di CNA Salerno. Il programma è stato studiato appositamente per le piccole realtà artigianali, puntando sulla creazione di valore attraverso lo storytelling e la progettazione di percorsi sensoriali.
Al termine del percorso, oltre al rilascio dell’Attestato di partecipazione, i partecipanti beneficeranno di un’opportunità concreta: l’inserimento immediato nel circuito turistico provinciale, garantendo visibilità e nuove prospettive di mercato attraverso la rete di CNA.
La parte conclusiva del corso si terra’ ad Open, la fiera del turismo all’aria aperta (Paestum, 10/12 aprile 2026), alla presenza di rappresentanti istituziobali ed esperti del settore.
La prima lezione
Data: Domani, 20 febbraio 2026
Orario: dalle 15:00 alle 17:00
Luogo: Palazzo della Provincia, Salerno
Le altre lezioni saranno svolte presso la sede di CNA Salerno ed e” prevista la partecipazione da remoto. Per una settimana saranno raccolte ulteriori iscrizioni.
“Vogliamo che le nostre botteghe non siano solo luoghi di produzione, ma tappe fondamentali del racconto del nostro territorio,” ha dichiarato Simona Paolillo, direttrice di CNA Salerno– per questo abbiamo deciso di aprire le porte anche artigiani non ancora associati che abbiano voglia ed interesse ad avvicinarsi a questo modello di sviluppo e che sia pronti a scoprire con noi le potenzialità del turismo esperenziale”. Anche quest’iniziativa si fregera’ del logo dei 50(+1) anni di CNA Salerno in quanto simboleggia la nascita di un nuovo settore, quello turistico.
