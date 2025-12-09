Corruzione, Campania maglia nera per numero di indagati. Dati e commenti con Riccardo Christian Falcone di Libera

Nella Giornata internazionale della lotta alla corruzione che ricorre in questo 9 dicembre, l’associazione Libera ha diffuso i dati del suo dossier ‘Italia sotto mazzetta’, che ha censito le inchieste sulla corruzione dal 1° gennaio al 1° dicembre di quest’anno: sono in totale 96, alla media di otto al mese, con il coinvolgimento di 49 procure in 15 regioni e 1.028 persone indagate.
La Campania è “maglia nera” con 219 persone indagate. Ci sono “mazzette” in cambio di un’attestazione falsa di residenza per avere la cittadinanza italiana o per ottenere falsi certificati di morte o anche per l’aggiudicazione di appalti nella sanità, per la gestione dei rifiuti ma anche per la realizzazione di opere pubbliche, la concessione di licenze edilizie, l’affidamento dei servizi di refezione scolastica o per concorsi truccati in ambito universitario.
Abbiamo commentato i dati del fenomeno corruzione con il referente di Libera-Salerno e provincia, Riccardo Christian Falcone.
