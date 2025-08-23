Corpo senza vita di una donna ritrovato a Montecorvino Rovella. Indagini in corso

Il corpo senza vita di una donna di 47 anni è stato ritrovato, questa mattina, a Montecorvino Rovella, sul pavimento nella sua abitazione, in località Votraci.
Si tratterebbe di femminicidio.
Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe stata strangolata dal suo ex fidanzato,un 30enne del posto, al termine di un violento litigio. L’uomo, subito dopo l’aggressione, si sarebbe dato alla fuga ed è tuttora ricercato dalle forze dell’ordine. Avrebbe lasciato una lettera indirizzata a sua madre. Sono stati i parenti del compagno della donna a rivolgersi ai carabinieri.
Non riuscivano a mettersi in contatto con la coppia e così si sono rivolti ai carabinieri che stanno indagando per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.
