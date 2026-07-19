Corpo carbonizzato ad Eboli, si tratta del giornalista Luca Esposito

Svolta sul caso del corpo carbonizzato trovato la scorsa notte, in un terreno agricolo, al Bivio Cioffi di Eboli.
La vittima è il giornalista 53enne Luca Esposito (Luigi all’anagrafe), originario di Nocera Inferiore, laureato in biologia e con una seconda laurea in lettere, ma soprattutto grande appassionato di sport. Era il direttore di Tutto Salernitana, collaboratore de La Città di Salerno e di TuttoMercatoWeb, opinionista televisivo di Otto Channel.
Gli inquirenti starebbero seguendo la pista dell’omicidio.
Sarebbe stato ucciso a colpi di pistola, infatti i carabinieri avrebbero recuperato dei bossoli, poi dato alle fiamme tra la vegetazione. Le fiamme si sono propagate rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che durante lo spegnimento hanno trovato il corpo, devastato dalle fiamme tanto che in un primo momento non è stato possibile determinare se si trattasse di un uomo o di una donna.
Poi la svolta nelle indagini con il ritrovamento della vettura di Esposito, a pochi metri, e i controlli che hanno permesso di accertare come dell’uomo si fossero perse le tracce.
Sul caso indaga la procura di Salerno, diretta da Raffaele Cantone.
L’Arpac precisa: “Luca Esposito non risulta titolare di un rapporto di lavoro con Arpac, né come dipendente né come dirigente. Non risulta alcuna relazione di natura professionale tra l’ente ed Esposito, che appare del tutto estraneo all’attività dell’Agenzia”
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