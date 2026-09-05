Corleto Monforte, siccità 2026: il Comune chiede alla Regione misure a sostegno di agricoltori e allevatori

La grave siccità che sta interessando il territorio spinge il Comune di Corleto Monforte a chiedere interventi a tutela delle aziende agricole e zootecniche.
Con delibera di Giunta, l’Amministrazione retta da Filippo Ferraro ha deciso di richiedere formalmente alla Regione Campania l’immediata attivazione del procedimento per il riconoscimento dell’eccezionalità della siccità 2026.
L’obiettivo è consentire gli accertamenti necessari e, qualora ne ricorrano i presupposti, l’attivazione delle misure previste a sostegno delle aziende colpite. Tra le criticità segnalate ci sono pascoli sempre più poveri, minore disponibilità di foraggio, sorgenti e punti d’acqua in sofferenza e difficoltà per garantire l’abbeveramento degli animali.
I numeri evidenziano il peso dell’agricoltura e dell’allevamento per Corleto Monforte: sui pascoli comunali sono presenti 27 soggetti, con 1.303 capi di bestiame. Dietro questi dati ci sono famiglie, aziende, lavoro e presidio del territorio.
La delibera sarà trasmessa alla Regione Campania e agli enti competenti.
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