Corleto Monforte, messa a disposizione di alloggi per gli sfollati del terremoto in Venezuela

30/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Il Comune di Corleto Monforte ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate alla messa a disposizione di abitazioni private da destinare ai cittadini venezuelani iscritti all’AIRE del Comune che potrebbero essere stati sfollati a seguito del terremoto del 24 giugno che ha devastato il Venezuela.

L’iniziativa punta a offrire un sostegno concreto ai concittadini coinvolti dall’emergenza. I proprietari interessati potranno presentare la propria disponibilità entro il 15 luglio tramite posta elettronica certificata, e-mail o consegna diretta agli uffici comunali. L’Amministrazione invita la comunità a partecipare all’iniziativa, definendola un gesto di solidarietà nei confronti di chi potrebbe trovarsi in difficoltà a causa del devastante terremoto che ha già fatto registrare moltissime vittime, tra cui diversi italiani.

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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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