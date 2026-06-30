Corleto Monforte, messa a disposizione di alloggi per gli sfollati del terremoto in Venezuela

Il Comune di Corleto Monforte ha pubblicato un avviso per raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate alla messa a disposizione di abitazioni private da destinare ai cittadini venezuelani iscritti all’AIRE del Comune che potrebbero essere stati sfollati a seguito del terremoto del 24 giugno che ha devastato il Venezuela.
L’iniziativa punta a offrire un sostegno concreto ai concittadini coinvolti dall’emergenza. I proprietari interessati potranno presentare la propria disponibilità entro il 15 luglio tramite posta elettronica certificata, e-mail o consegna diretta agli uffici comunali. L’Amministrazione invita la comunità a partecipare all’iniziativa, definendola un gesto di solidarietà nei confronti di chi potrebbe trovarsi in difficoltà a causa del devastante terremoto che ha già fatto registrare moltissime vittime, tra cui diversi italiani.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.