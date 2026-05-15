Corbara, il nuovo “Palazzo di Vetro” sarà intitolato a Giulio Regeni

L’Amministrazione comunale di Corbara ha avanzato la proposta di intitolare il nuovo edificio comunale “Palazzo di Vetro”, in via Tenente Lignola, a Giulio Regeni, il giovane ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016 in circostanze ancora oggi al centro di una lunga e dolorosa ricerca di verità.
La proposta è stata formalmente avanzata dal sindaco Pietro Pentangelo agli organi comunali competenti. L’obiettivo è quello di trasformare un luogo pubblico in uno spazio simbolico capace di trasmettere valori e memoria alle future generazioni.
Il “Palazzo di Vetro”, destinato a diventare la nuova sede del Centro Civico comunale, è stato concepito come un luogo aperto alla cittadinanza, dedicato all’incontro, alla partecipazione e alle attività sociali, culturali e istituzionali. Una struttura moderna e pensata per favorire il dialogo e l’aggregazione, che proprio attraverso questa intitolazione acquisirebbe un significato ancora più profondo.
“Ho ritenuto doveroso avanzare questa proposta – dichiara il sindaco Pietro Pentangelo – affinché un luogo pubblico destinato alla crescita civile e sociale della nostra comunità possa portare il nome di una persona che ha incarnato i valori della conoscenza, della libertà e della ricerca della verità. Giulio Regeni non era soltanto uno studioso brillante, ma un giovane che credeva nella forza del sapere e del confronto”.
Per Pentangelo “intitolare il Centro Civico a Giulio Regeni significa lasciare un messaggio chiaro: le istituzioni hanno il dovere di custodire la memoria e di non arretrare mai davanti alle ingiustizie, alla violenza e alla sopraffazione”.
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