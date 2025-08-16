Corbara, basta disturbo alla quiete pubblica. Vietato ritrovarsi in strada dalle 22.

Stop agli schiamazzi e al disturbo alla quiete.
A Corbara, borgo dei Monti Lattari, il sindaco Pietro Pentangelo ha firmato un’ordinanza che stabilisce, dalle 22 alle 6 del mattino successivo, il divieto di radunarsi in via Aldo Moro e lungo il collegamento con via Giordano. Stesso orario per il divieto di accesso al parco giochi attrezzato.
A questo si aggiunge l’ordine, valido per tutto il territorio comunale, di non produrre rumori tali da disturbare il riposo altrui.
Per chi viola l’ordinanza, è prevista una sanzione fino a 500 euro con segnalazione all’ARPA in caso di rumori molesti
Il provvedimento ha provocato molti commenti tra i cittadini e qualche malcontento, considerando che, in estate, le 22 è un orario di piena socializzazione, in cui, alla ricerca di un pò di fresco, non solo i più giovani, ma anche gli “anta” amano fare due passi e qualche chiacchiera con i coetanei.
