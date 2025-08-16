Corbara, basta disturbo alla quiete pubblica. Vietato ritrovarsi in strada dalle 22.

16/08/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento

Stop agli schiamazzi e al disturbo alla quiete.

A Corbara, borgo dei Monti Lattari, il sindaco Pietro Pentangelo ha firmato un’ordinanza che stabilisce, dalle 22 alle 6 del mattino successivo, il divieto di radunarsi in via Aldo Moro e lungo il collegamento con via Giordano. Stesso orario per il divieto di accesso al parco giochi attrezzato.

Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

A questo si aggiunge l’ordine, valido per tutto il territorio comunale, di non produrre rumori tali da disturbare il riposo altrui.
Per chi viola l’ordinanza, è prevista una sanzione fino a 500 euro con segnalazione all’ARPA in caso di rumori molesti
Il provvedimento ha provocato molti commenti tra i cittadini e qualche malcontento, considerando che, in estate, le 22 è un orario di piena socializzazione, in cui, alla ricerca di un pò di fresco, non solo i più giovani, ma anche gli “anta” amano fare due passi e qualche chiacchiera con i coetanei. 

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

Notizie correlate

Lascia un Commento