Coppia di fidanzati arrestata per sequestro di persona a Nocera Inferiore. I dettagli con La Città di Salerno

E’ una coppia, lei 20enne di Nocera Inferiore, lui 23enne di origini extracomunitarie, le due persone arrestate martedì scorso dalla Polizia, a Nocera Inferiore, con l’accusa di aver sequestrato una persona all’interno di un’abitazione. Hanno immobilizzato con del nastro adesivo un uomo, minacciandolo con un coltello e picchiandolo.
Gli arresti sono stati eseguiti dagli agenti intervenuti in seguito a una richiesta di aiuto. Hanno liberato la vittima, che sarebbe stata trattenuta contro la propria volontà. Durante l’intervento, i due indagati hanno opposto resistenza ai poliziotti che hanno anche sequestrato due coltelli, un rotolo di nastro adesivo e due telefoni cellulari. All’origine del grave episodio ci sarebbe un debito.
I due arrestati devono rispondere di sequestro di persona, violenza privata, lesioni personali, minaccia aggravata, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Abbiamo commentato la notizia con il collega del quotidiano La Città di Salerno, Domenico Gramazio.
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Domenico Gramazio su sequestro uomo a Nocera Inferiore
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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