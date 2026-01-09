Coppia di escursionisti soccorsa a Positano, per un uomo necessario l’intervento dell’elisoccorso 118

Intervento ieri pomeriggio del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania per recuperare una coppia di escursionisti a Positano. L’intervento è stato richiesto dalla centrale operativa 118 di Salerno, per soccorrere un giovane che durante una escursione è scivolato ferendosi ad una gamba.
Insieme alla compagna stava percorrendo il sentiero CAI che dalla Caserma Forestale conduce alla frazione di Montepertuso, quando è scivolato riportando un trauma alla caviglia, con sospetta frattura, che gli ha impedito di proseguire autonomamente.
Sul posto è giunto l’elisoccorso 118 e una squadra del Soccorso Alpino. Il ferito è stato recuperato a bordo dell’elicottero e trasportato all’ospedale di Salerno, mentre la donna è stata accompagnata a valle in sicurezza.
