Coppia di escursionisti si è smarrita a Maiori, ritrovata dopo tre ore

Una coppia di escursionisti, lui di Bolzano lei canadese, ha smarrito la strada e ha dovuto lanciare la richiesta di aiuto. E’ successo ieri, intorno alle 18.30, durante una passeggiata lungo il sentiero 307a nel territorio di Maiori.
Con l’arrivo del buio i due turisti si sono ritrovati in una zona impervia impossibilitati a tornare indietro. Immediatamente sono partiti i soccorsi dei Vigili del fuoco con una squadra SAF specializzata in soccorso Speleo Alpino Fluviale. Una volta localizzati i due dispersi i soccorritori li hanno ritrovati in buone condizioni dopo un paio d’ore.
Fortunatamente, i due turisti se la sono cavata solo con un grande spavento. Le operazioni di soccorso si sono concluse in circa tre ore. Ancora una volta la richiesta tempestiva di soccorso ai Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze negative.
