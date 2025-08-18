Coppa Italia, Salernitana eliminata dal Sorrento e Cavese fuori dopo il confronto col Potenza

Salernitana fuori dalla Coppa Italia. Allo stadio Arechi i granata sono stati battuti ed eliminati dal Sorrento in una gara che si è giocata a porte chiuse per scontare la prima delle due giornate di squalifica relativa agli incidenti dello scorso giugno durante la gara di playout contro la Sampdoria.
Le due squadre si sono fronteggiate a viso aperto tanto che i tempi regolamentari si sono chiusi sull’1 a 1. Poi dal dischetto gli errori di Inglese e Ferrari hanno condannato i granata agli ordini di mister Raffaele. Gli ospiti sorrentini si sono concessi anche il lusso di battere il primo rigore con il cucchiaio, ma la Salernitana si è complicata la vita fallendo i rigori decisivi con i suoi attaccanti.
Fuori dalla Coppa Italia di serie C anche la Cavese battuta a Potenza, con un gol siglato da Anatriello al 24′. La Cavese al 18′ era andata vicina al vantaggio con Fella.
