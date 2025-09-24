Cooper Standard, vertenza affrontata al Consiglio comunale di Battipaglia. Le voci dei lavoratori

I lavoratori della Cooper Standard, in presidio permanente davanti ai cancelli dello stabilimento di Battipaglia dallo scorso 11 settembre, hanno portato le proprie preoccupazioni nell’aula consiliare del Comune.
Prima dell’avvio dei lavori sono intervenuti i rappresentanti sindacali e alcuni dipendenti, che hanno illustrato le criticità legate al futuro dello stabilimento. Il consiglio comunale di Battipaglia si è interrotto per circa mezz’ora per consentire un confronto diretto, durante il quale è stato chiesto un impegno chiaro delle istituzioni. Alla fine della discussione, i consiglieri comunali e i lavoratori hanno messo a verbale la richiesta di un incontro urgente al prefetto di Salerno, “al fine di evitare tensioni sociali”.
Contestualmente, il consiglio si è auto convocato per sabato 27 settembre davanti alla fabbrica, invitando alla mobilitazione anche gli altri sindaci e le autorità politiche del territorio.
Per Radio Alfa, ha seguito il confronto in Consiglio Comunale Alessandro Mazzaro, che ha raccolto i commenti di Giorgio Orlando (Rsu Confail) e di Michele Castaldi (Rsu Cgil).
Orlando e Castaldi su Cooper standard
