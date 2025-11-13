Cooper Standard, lo stabilimento di Battipaglia chiuderà tra un anno. Sulle trattative con l’azienda l’intervento di Alessandro Antoniello

I rappresentanti della multinazionale Cooper Standard si sono incontrati tre giorni fa con i sindacati per una prima interlocuzione sulla questione degli incentivi all’esodo previsti per i lavoratori dello stabilimento di Battipaglia che è destinato alla chiusura entro un anno.
La riunione non ha portato a nessuna decisione definitiva in quanto bisogna ancora quantificare la liquidazione per i dipendenti che lasciano in “accordo” e le condizioni per coloro che invece sono disponibili ad andare a lavorare in altri stabilimenti all’estero. L’opzione è offerta a 75 lavoratori disposti ad andare in Spagna, Serbia, Polonia o Repubblica Ceca.
I rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno chiesto alla Cooper di mantenere gli stessi livelli retributivi adottati nel sito di Battipaglia. Le parti si sono aggiornate in una nuova riunione fissata per il 17 novembre. Questa mattina, abbiamo fatto il punto con il segretario generale della Uiltec, Alessandro Antoniello.
Alessandro Antoniello su vertenza Cooper Standard
