Cooper Standard, accordo raggiunto per scongiurare chiusura stabilimento di Battipaglia

Si è tenuto ieri pomeriggio il tavolo di crisi dedicato alla Cooper Standard di Battipaglia, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I lavoratori sono in sciopero a oltranza da oltre 20 giorni.
“Abbiamo ottenuto un accordo quadro che dovrebbe scongiurare la paventata chiusura dello stabilimento in cui sono impiegati oltre 370 lavoratrici e lavoratori”, hanno fatto sapere le Segreterie nazionali e territoriali di categoria aderenti a Cgil, Cisl e Uil.
L’azienda si attiverà per coinvolgere un advisor che individui soggetti interessati a garantire la continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento. In caso di cessione ad altra azienda, il rapporto di lavoro sarà tutelato e trasferito alla nuova proprietà. Le organizzazioni sindacali hanno ottenuto inoltre altri elementi di maggior favore per le lavoratrici e i lavoratori della Cooper Standard.
Il periodo necessario al reperimento di un soggetto interessato a rilevare il sito sarà coperto da cassa integrazione straordinaria. Infine, l’azienda si è impegnata a favorire il processo di compravendita attraverso la messa a disposizione di tutti gli asset anche a titolo gratuito e il riconoscimento di un sostegno al reddito per le lavoratrici e i lavoratori in sciopero. Il Ministero e i tavoli territoriali garantiranno il monitoraggio del percorso definito al tavolo di ieri pomeriggio.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.