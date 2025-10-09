Cooper Standard, accordo raggiunto per scongiurare chiusura stabilimento di Battipaglia

09/10/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Si è tenuto ieri pomeriggio il tavolo di crisi dedicato alla Cooper Standard di Battipaglia, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I lavoratori sono in sciopero a oltranza da oltre 20 giorni.

“Abbiamo ottenuto un accordo quadro che dovrebbe scongiurare la paventata chiusura dello stabilimento in cui sono impiegati oltre 370 lavoratrici e lavoratori”, hanno fatto sapere le Segreterie nazionali e territoriali di categoria aderenti a Cgil, Cisl e Uil.

L’azienda si attiverà per coinvolgere un advisor che individui soggetti interessati a garantire la continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento. In caso di cessione ad altra azienda, il rapporto di lavoro sarà tutelato e trasferito alla nuova proprietà. Le organizzazioni sindacali hanno ottenuto inoltre altri elementi di maggior favore per le lavoratrici e i lavoratori della Cooper Standard.

Il periodo necessario al reperimento di un soggetto interessato a rilevare il sito sarà coperto da cassa integrazione straordinaria. Infine, l’azienda si è impegnata a favorire il processo di compravendita attraverso la messa a disposizione di tutti gli asset anche a titolo gratuito e il riconoscimento di un sostegno al reddito per le lavoratrici e i lavoratori in sciopero. Il Ministero e i tavoli territoriali garantiranno il monitoraggio del percorso definito al tavolo di ieri pomeriggio.

