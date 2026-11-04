Cooper Standard a Battipaglia, c’è speranza. Il punto con Alessandro Antoniello della UILTEC

Al via la reindustrializzazione della Cooper Standard a Battipaglia.
E’ stato sottoscritto, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’accordo quadro per la reindustrializzazione del sito produttivo di Battipaglia della Cooper Standard Automotive Italy, azienda che si occupa dei sistemi di tenuta e componenti in gomma per il settore auto, che passerà sotto la proprietà della Società BM Advisory. L’intesa consente ai 160 lavoratori di mantenere gli attuali trattamenti economici e normativi, compresi quelli derivanti da accordi sindacali di secondo livello, le policy aziendali e il mantenimento dell’anzianità maturata. “Questo accordo – secondo i sindacati – garantisce la continuità produttiva e occupazionale di un sito storico e di fondamentale rilevanza per il Mezzogiorno, attraverso una importante diversificazione delle produzioni”. Ne abbiamo parlato in diretta con Alessandro Antoniello della UILTEC
Antoniello su Cooper
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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