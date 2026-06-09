Controlli nei campi della Piana del Sele, i Carabinieri dell’Ispettorato del lavoro sospendono un’azienda e ne multano altre tre

09/06/2026 Cronaca Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Controlli nei campi della Piana del Sele ad opera dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno allo scopo di tutelare i lavoratori  e reprimere lo sfruttamento del lavoro.

Quattro le aziende agricole controllate tra il 27 maggio e il 3 giugno di cui 3 risultate irregolari ed una sospesa, per gravi carenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono 147 le posizioni lavorative controllate di cui 131 irregolari per mancanza di visite mediche per verificare l’idoneità alla mansione, corsi di formazione sulla sicurezza ed il titolo per la guida dei trattori.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Comminate ammende per un totale di quasi 23mila euro e una sanzione amministrativa di 2.500 euro all’azienda sospesa, per non aver mai elaborato il Documento Valutazione dei Rischi.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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