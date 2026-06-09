Controlli nei campi della Piana del Sele, i Carabinieri dell’Ispettorato del lavoro sospendono un’azienda e ne multano altre tre

Controlli nei campi della Piana del Sele ad opera dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno allo scopo di tutelare i lavoratori e reprimere lo sfruttamento del lavoro.
Quattro le aziende agricole controllate tra il 27 maggio e il 3 giugno di cui 3 risultate irregolari ed una sospesa, per gravi carenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono 147 le posizioni lavorative controllate di cui 131 irregolari per mancanza di visite mediche per verificare l’idoneità alla mansione, corsi di formazione sulla sicurezza ed il titolo per la guida dei trattori.
Comminate ammende per un totale di quasi 23mila euro e una sanzione amministrativa di 2.500 euro all’azienda sospesa, per non aver mai elaborato il Documento Valutazione dei Rischi.
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