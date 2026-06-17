Controlli del Nas di Salerno in bar e ristoranti, irregolarità in 8 esercizi su 10

Numerosi esercizi di somministrazione e vendita di alimenti sono stati controllati dai Carabinieri del Nas di Salerno nei quartieri della città e di alcuni comuni limitrofi a maggiore afflusso di turisti. E’ emerso che 8 attività su 10 sono risultate non conformi alle normative vigenti. In tre casi, in collaborazione con il personale dell’ASL, i Nas hanno disposto la sospensione immediata dell’attività.
Tra le situazioni più gravi quella riscontrata in un ristorante, dove i militari hanno accertato la presenza di insetti nella cucina, muffa e infiltrazioni d’acqua, assenza di acqua nei servizi igienici del personale. E’ scattato il sequestro di circa 50 chilogrammi di alimenti privi di tracciabilità. Sospesa anche l’attività di un bar per condizioni igieniche non adeguate. Nel locale sono stati sequestrati circa 250 chilogrammi di prodotti congelati sprovvisti della necessaria documentazione. Analogo provvedimento ha interessato uno chalet, dove sono state trovate blatte, gravi carenze nella gestione dei rifiuti e scarsa pulizia generale. Sono state inoltre sequestrate dodici bottiglie di alcolici prive del contrassegno di Stato.
Altri due provvedimenti di chiusura sono stati adottati in comuni vicini a Salerno nei confronti di un supermercato e di un bar. Contestate sanzioni amministrative per complessivi 35mila euro. Il valore complessivo delle attività sospese è stato stimato in circa due milioni di euro.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.