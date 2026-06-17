Controlli del Nas di Salerno in bar e ristoranti, irregolarità in 8 esercizi su 10

17/06/2026 Cronaca Nessun commento
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Numerosi esercizi di somministrazione e vendita di alimenti sono stati controllati dai Carabinieri del Nas di Salerno nei quartieri della città e di alcuni comuni limitrofi a maggiore afflusso di turisti. E’ emerso che 8 attività su 10 sono risultate non conformi alle normative vigenti. In tre casi, in collaborazione con il personale dell’ASL, i Nas hanno disposto la sospensione immediata dell’attività.

Tra le situazioni più gravi quella riscontrata in un ristorante, dove i militari hanno accertato la presenza di insetti nella cucina, muffa e infiltrazioni d’acqua, assenza di acqua nei servizi igienici del personale. E’ scattato il sequestro di circa 50 chilogrammi di alimenti privi di tracciabilità. Sospesa anche l’attività di un bar per condizioni igieniche non adeguate. Nel locale sono stati sequestrati circa 250 chilogrammi di prodotti congelati sprovvisti della necessaria documentazione. Analogo provvedimento ha interessato uno chalet, dove sono state trovate  blatte, gravi carenze nella gestione dei rifiuti e scarsa pulizia generale. Sono state inoltre sequestrate dodici bottiglie di alcolici prive del contrassegno di Stato.

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Altri due provvedimenti di chiusura sono stati adottati in comuni vicini a Salerno nei confronti di un supermercato e di un bar. Contestate sanzioni amministrative per complessivi 35mila euro. Il valore complessivo delle attività sospese è stato stimato in circa due milioni di euro.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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