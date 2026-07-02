Contratti OSS prorogati fino al 31 dicembre 2026, la Fials Salerno punta alla stabilizzazione. Il punto con il segretario Lopopolo

02/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

È ufficiale la proroga dei contratti a tempo determinato degli Operatori socio-sanitari fino al 31 dicembre 2026. Ad annunciarlo è la FIALS Salerno, che parla di un risultato ottenuto al termine di un percorso sindacale avviato nei mesi scorsi. Per il sindacato è un primo passo verso giustizia ed equità, per i lavoratori interessati.

Per la FIALS, tuttavia, il rinnovo dei contratti rappresenta solo una tappa di un percorso più ampio. Il prossimo obiettivo dichiarato è infatti la stabilizzazione del personale precario.

Banca Magna Grecia Polizza Infortuni Protetti

“Il precariato si combatte con i fatti, garantendo certezze a chi ogni giorno assicura servizi essenziali ai cittadini”, evidenzia il segretario provincile Fials, Carlo Lopopolo, che ribadisce l’intenzione di proseguire il confronto affinché gli OSS possano ottenere un contratto a tempo indeterminato. La FIALS Salerno conclude assicurando che continuerà a sostenere le rivendicazioni dei lavoratori fino al raggiungimento della stabilizzazione del personale. Il segretario Lopopolo questa mattina è stato nostro ospite in diretta.

Ascolta
Carlo Lopopolo su proroga contratto Oss
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento