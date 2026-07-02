Contratti OSS prorogati fino al 31 dicembre 2026, la Fials Salerno punta alla stabilizzazione. Il punto con il segretario Lopopolo

È ufficiale la proroga dei contratti a tempo determinato degli Operatori socio-sanitari fino al 31 dicembre 2026. Ad annunciarlo è la FIALS Salerno, che parla di un risultato ottenuto al termine di un percorso sindacale avviato nei mesi scorsi. Per il sindacato è un primo passo verso giustizia ed equità, per i lavoratori interessati.
Per la FIALS, tuttavia, il rinnovo dei contratti rappresenta solo una tappa di un percorso più ampio. Il prossimo obiettivo dichiarato è infatti la stabilizzazione del personale precario.
“Il precariato si combatte con i fatti, garantendo certezze a chi ogni giorno assicura servizi essenziali ai cittadini”, evidenzia il segretario provincile Fials, Carlo Lopopolo, che ribadisce l’intenzione di proseguire il confronto affinché gli OSS possano ottenere un contratto a tempo indeterminato. La FIALS Salerno conclude assicurando che continuerà a sostenere le rivendicazioni dei lavoratori fino al raggiungimento della stabilizzazione del personale. Il segretario Lopopolo questa mattina è stato nostro ospite in diretta.
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Carlo Lopopolo su proroga contratto Oss
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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