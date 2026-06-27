Contrastare lo spopolamento delle aree interne. L’esperienza di Sanza. Il punto con l’assessore al turismo della Regione, Enzo Maraio

Importante appuntamento per lo sviluppo locale oggi a Sanza.
Questa mattina nella sala conferenze del Centro di Educazione Ambientale di Sanza la presentazione dei lavori finali della III edizione di SANZA Summer School, l’iniziativa di alta formazione realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno. SANZA Summer School, laboratorio permanente sui temi della rigenerazione territoriale, rappresenta un’azione chiave all’interno del progetto pilota Pnrr ‘SANZA: il borgo dell’accoglienza’, volto a contrastare lo spopolamento delle aree interne. All’incontro interverranno: Vincenzo Maraio, assessore a Turismo, Promozione del territorio e Transizione Digitale della Regione Campania; Rosanna Romano, direttrice generale per le Politiche culturali e il Turismo della Regione Campania; Virgilio D’Antonio, rettore dell’Università degli Studi di Salerno; Vittorio Esposito, sindaco di SANZA; Armando Bisogno, direttore del DiSPaC – Unisa; Maria Passaro, direttrice del centro interdipartimentale Sistema museale di Ateneo (Smas) – Unisa; Alfonso Amendola, delegato alla web Radio-televisione d’Ateneo – Unisa e di Antonella Trotta, responsabile scientifica della SANZA Summer School DiSPaC – Unisa. Noi ne abbiamo parlato in diretta con Vincenzo Maraio, assessore a Turismo, Promozione del territorio e Transizione Digitale della Regione Campania
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Maraio su aree interne
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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