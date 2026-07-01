Contenzioso Comune di Salerno e proprietà Grand Hotel. Dopo le esternazioni del sindaco il punto con Andrea Pellegrino

Il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, nei giorni scorsi ha lanciato un attacco frontale alla proprietà del Grand Hotel Salerno annunciando l’avvio della procedura per la sospensione dell’attività e la successiva revoca della licenza. La società che gestisce la struttura alberghiera avrebbe accumulato debiti nei confronti del Comune per Imu e Tari non pagate per un ammontare complessivo pari a 8.850.000 euro.
Alla società sono stati concessi 90 giorni per regolarizzare la posizione: la scadenza è fissata al 12 agosto. Il contenzioso con la società però è noto da tempo e molti si chiedono come mai solo ora il sindaco prenda delle iniziative per il Comune. Ne abbiamo parlato con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano L’Ora della Sera.
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Andrea Pellegrino su conenzioso Comune e Grando Hotel
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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