Contenzioso Comune di Salerno e proprietà Grand Hotel. Dopo le esternazioni del sindaco il punto con Andrea Pellegrino

01/07/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Il sindaco di Salerno, Vincenzo De Luca, nei giorni scorsi ha lanciato un attacco frontale alla proprietà del Grand Hotel Salerno annunciando l’avvio della procedura per la sospensione dell’attività e la successiva revoca della licenza. La società che gestisce la struttura alberghiera avrebbe accumulato debiti nei confronti del Comune per Imu e Tari non pagate per un ammontare complessivo pari a  8.850.000 euro.

Alla società sono stati concessi 90 giorni per regolarizzare la posizione: la scadenza è fissata al 12 agosto. Il contenzioso con la società però è noto da tempo e molti si chiedono come mai solo ora il sindaco prenda delle iniziative per il Comune. Ne abbiamo parlato con il collega Andrea Pellegrino, direttore del quotidiano L’Ora della Sera.

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Andrea Pellegrino su conenzioso Comune e Grando Hotel
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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