Consorzio Sociale Ambito S10, ancora disponibili 759 voucher per le spese di nidi e micronidi

Il Consorzio Sociale Ambito S10 Vallo di Diano Tanagro e Alburni, presieduto da Michele Di Candia e diretto da Antonio Domenico Florio, riapre i termini per l’accesso ai voucher destinati ai servizi di nido e micronido per l’anno educativo 2026-2027, nell’ambito del progetto “Donne al Centro”.
Sono complessivamente 759 i voucher ancora disponibili per i servizi rivolti ai bambini di età compresa tra 0 e 36 mesi. La riapertura dell’avviso nasce dalla necessità di utilizzare le risorse rimaste disponibili a seguito della precedente assegnazione e di consentire a nuove famiglie residenti nel territorio dell’Ambito S10 di accedere ai servizi socio-educativi per la prima infanzia.
Il progetto “Donne al Centro” si inserisce nelle misure promosse dalla Regione Campania per rafforzare i servizi sociali, ampliare l’offerta socio-educativa e sostenere la conciliazione tra i tempi della vita familiare e quelli del lavoro.
La proposta progettuale è stata elaborata da Il Sentiero Società Cooperativa Sociale Onlus, Parrocchia di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori e Confartigianato Imprese Salerno.
Nell’ambito dell’intervento, il Consorzio Sociale S10 procede ora alla riassegnazione dei voucher non utilizzati. Il valore del contributo è pari a 36,60 euro al giorno per ciascun bambino e può coprire totalmente o parzialmente il costo del servizio di nido o micronido.
I voucher potranno essere utilizzati esclusivamente presso i nidi e micronidi dell’Ambito S10 che hanno aderito all’iniziativa.
Possono presentare la manifestazione di interesse le donne in età lavorativa residenti nel territorio dell’Ambito S10, con figli di età compresa tra 0 e 36 mesi. Sono previste specifiche disposizioni anche per le famiglie monoparentali con la sola presenza del padre.
Tra i requisiti richiesti figura il possesso di un’attestazione Isee 2026 in corso di validità. I voucher sono rivolti alle famiglie che non usufruiscono del Bonus asilo nido erogato dall’Inps.
Il Consorzio Sociale S10 procederà successivamente alla formazione della graduatoria delle famiglie ammissibili sulla base dei criteri indicati nell’avviso. Saranno valutati, tra gli altri elementi, l’eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali, l’ampiezza del nucleo familiare, la presenza di figli minori di 12 anni anche in affido, la presenza di figli con disabilità, difficoltà di apprendimento o situazioni di particolare disagio, la condizione di famiglia monoparentale, lo stato occupazionale del coniuge o convivente e l’indicatore Isee.
L’intervento rappresenta una delle azioni attraverso cui il Consorzio Sociale S10 contribuisce all’ampliamento dell’accesso ai servizi per la prima infanzia e al sostegno delle famiglie del territorio, nell’ambito delle politiche di conciliazione tra vita familiare e lavoro.
Le domande dovranno essere presentate, entro le ore 12 del 5 ottobre 2026, esclusivamente utilizzando il modello allegato all’avviso, scaricabile sul sito dell’ente consortile, e trasmesse tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.pianosociales10.it.
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