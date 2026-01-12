Consiglio Provinciale di Salerno, Giovanni Guzzo il più votato. Ecco tutti gli eletti

Il Partito Democratico perde un seggio ma si conferma con sette seggi la prima forza al Consiglio provinciale di Salerno al termine delle elezioni svoltesi ieri con un’affluenza dell’87,6%.
Il più votato è ancora una volta Giovanni Guzzo, vicesindaco di Novi Velia, che con 9.145 voti ponderati stacca nettamente Giuseppe Lanzara, sindaco di Pontecagnano Faiano, con 6.682 preferenze. Con il Pd entrano in Consiglio anche Annarita Ferrara, Francesco Morra, Giorgio Marchese, Massimo Loviso e Roberto Mutalipassi.
Buon risultato anche per la lista A Testa Alta, che porta a casa due eletti: Giuseppe Arena e Michele Ciliberti. Con la lista Civiche in Rete entra in Consiglio il sindaco di Trentinara, Rosario Carione. Due seggi anche per il Psi, che sarà rappresentato da Davide Zecca ed Elio Guadagno.
Sul fronte del centrodestra, Fratelli d’Italia conferma due consiglieri, Antonio Somma e Modesto Del Mastro, due seggi anche per Forza Italia con Pasquale Aliberti e Giustina Galluzzo.
