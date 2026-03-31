Conservatorio Martucci, l’auditorium è priorità della nuova governance. Le parole del presidente Acocella

Questa mattina, presso la Sala Convegni del Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno, sono state illustrate le linee programmatiche della nuova Presidenza e del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026–2029.
L’appuntamento è stato un’occasione di condivisione degli indirizzi strategici che guideranno l’attività dell’Istituto nei prossimi anni, con particolare attenzione ai principali progetti in corso. Tra questi, un approfondimento è stato dedicato al tema dell’Auditorium, considerato elemento centrale per il potenziamento delle attività artistiche, didattiche e di produzione.
Al microfono di Alessandro Mazzaro, il neo presidente Vittorio Acocella
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neo presidente conservatorio
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