Conservatorio Martucci, l’auditorium è priorità della nuova governance. Le parole del presidente Acocella

31/03/2026 Attualità, Cultura, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Questa mattina, presso la Sala Convegni del Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno, sono state illustrate le linee programmatiche della nuova Presidenza e del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2026–2029.

L’appuntamento è stato un’occasione di condivisione degli indirizzi strategici che guideranno l’attività dell’Istituto nei prossimi anni, con particolare attenzione ai principali progetti in corso. Tra questi, un approfondimento è stato dedicato al tema dell’Auditorium, considerato elemento centrale per il potenziamento delle attività artistiche, didattiche e di produzione.
Al microfono di Alessandro Mazzaro, il neo presidente Vittorio Acocella 

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

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neo presidente conservatorio
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AUTORE

Ersilia Gillio

Ho iniziato la mia avventura nel mondo del giornalismo nel 1991. Sono entrata a far parte della famiglia di Radio Alfa nel 1998. Giornalista professionista e laureata in Giurisprudenza, sono autrice di diversi studi sul territorio salernitano e di un romanzo sul bullismo. Ho una profonda passione per il cinema, la musica, la cucina e un amore incondizionato per la mia terra e la famiglia.

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