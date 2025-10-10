Consac, procedono spediti i lavori sulla condotta idrica del Faraone

“Procedono spediti i lavori per la sostituzione della condotta del Faraone nei tratti San Mauro-Acciaroli e Casalvelino”. Lo annuncia il presidente di Consac, Gennaro Maione, in riferimento ai lavori su quella che è la principale infrastruttura che consente il rifornimento della preziosa risorsa idropotabile nel Cilento, trasportando una media di 350 litri al secondo.
L’importo delle opere è di circa 14,5 milioni di euro, finanziati con fondi Pnrr, che hanno come obiettivo quello di migliorare la sicurezza degli acquedotti, riducendo gli sprechi e aumentando al tempo stesso la resilienza ai cambiamenti climatici.
“Per quanto riguarda il React Eu – spiega Maione – anche qui i lavori procedono spediti: sono infatti cominciati e stanno procedendo le opere di sostituzione delle condotte. Per ora nei comuni di Sassano, Camerota, Sala Consilina e Salento”. Va ricordato che grazie ai finanziamenti del medesimo piano europeo è stata decisa – tra l’altro – l’installazione di 5.000 contatori agli utenti e la sostituzione di 17,5 km di rete.
