Consac, il presidente Maione esclude aumenti in bolletta per gli utenti

“Nei giorni scorsi il Comitato Esecutivo dell’Ente Idrico Campano (Eic) ha approvato gli aggiornamenti tariffari per il biennio 2026-27. Per Consac non è previsto nessun aumento in bolletta: un risultato importante perché ribadisce la bontà dell’operato aziendale e conferma, senza incidere sull’utenza, gli investimenti – effettuati e da effettuare – per migliorare ulteriormente il servizio”. Così il presidente di Consac, Gennaro Maione.
“In un quadro economico generale segnato, come ha ricordato l’Eic stesso, dalle difficoltà legate all’aumento del costo della vita e, in particolare, dalla persistente instabilità dei costi energetici – ha spiegato il presidente Maione – va dato atto all’Ente guidato da Luca Mascolo di aver operato con il massimo senso di responsabilità istituzionale per garantire l’equilibrio economico-finanziario dei gestori e il rispetto delle direttive dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), garantendo la tutela del potere d’acquisto delle famiglie”.
Consac, dal canto suo, “continuerà a operare nel solco dell’attuale programmazione provando sempre più a incrociare le esigenze dell’utenza con lo sguardo necessariamente puntato sulla tenuta dei conti. Crisi internazionale permettendo”.
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