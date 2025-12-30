Consac, giovani studenti a lezione di acqua e ambiente

Si è rinnovata anche quest’anno l’iniziativa di Consac coinvolgendo le scuole del Cilento e Vallo di Diano in una giornata didattica su quello che è il servizio Idrico Integrato con le varie fasi del ciclo dell’acqua.
Il confronto con i giovani ha riguardato anche la potabilizzazione, i controlli di qualità, le sempre più necessarie buone pratiche quotidiane da mettere in atto (tra cui la protezione dei contatori dal gelo). Tutti argomenti, al pari della visita alla Centrale Operativa del Sistema di Esercizio e Telecontrollo e alle diverse attività interattive sviluppate, che hanno interessato, e non poco, i giovani alunni della seconda classe della scuola Torre-De Mattia dell’Istituto Comprensivo Vallo della Lucania-Novi Velia.
Un progetto di educazione ambientale promosso già da diverso tempo dalla società guidata da Gennaro Maione, curato da Maria Rosaria Pirfo. Iniziativa che si è conclusa con tanto di questionario finale e consegna – da parte di Consac – di borracce rigorosamente riutilizzabili a studenti e insegnanti. “Si tratta di una delle tante iniziative in tema ambientale che comunque andremo a intensificare con e nelle scuole soprattutto per dare una informazione sempre più aggiornata e attenta sul corretto utilizzo della risorsa idrica”, così il presidente Gennaro Maione.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.