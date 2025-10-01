Consac e Comune di Camerota presentano due importanti progetti

Un incontro pubblico è stato organizzato da Consac-Gestioni Idriche e dal Comune di Camerota, per presentare due importanti progetti: la realizzazione funzionale del sistema fognario Portigliola-Caprioli di Pisciotta e Camerota; la realizzazione del sistema di trasporto con successivo trattamento all’impianto di Licusati dei reflui urbani collettati in Camerota capoluogo.
L’incontro si terrà giovedì 2 ottobre 2025, alle 10.30, presso il Lido Club Michele in località Mingardo di Camerota. Interverranno: il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta; il presidente Consac, Gennaro Maione; il presidente CAB, Raffaele Esposito.
