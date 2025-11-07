Congresso Regionale Uncem a Paestum. Il commento del presidente Enzo Luciano

Comuni e Comunità insieme: la montagna è speranza, domani se ne discute a Paestum.
Si terrà domani a Paestum,(sabato 8 novembre alle ore 9,30 all’hotel Ariston) il Congresso Regionale Uncem Campania dal titolo “Comuni e Comunità insieme: la montagna è speranza”.
Tra i temi che verranno discussi a Paestum anche la classificazione dei Comuni Montani. Abbiamo anticipato i temi con il presidente regionale Uncem della Campania Vincenzo Luciano
Ascolta
Luciano su UNCEM
