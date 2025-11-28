Congresso nazionale del fiore in Campania, il comparto fattura 250 milioni di euro. Il punto con Enzo Tropiano (Coldiretti)

La Campania si conferma terra di eccellenza del florovivaismo nazionale e in questi giorni ospita il terzo Congresso Nazionale del Fiore, organizzato da Coldiretti, tra Pompei e Castellammare di Stabia.
Il comparto floricolo italiano ha un fatturato che supera i 250 milioni di euro e circa 10mila addetti. In Campania le zone di maggiore produzione sono il Vesuviano, l’Agro nocerino sarnese e la Piana del Sele.
La Campania è la prima regione in Italia per il settore contribuendo con circa il 24% del mercato nazionale. I dati recenti mostrano una tendenza positiva, con un aumento del fatturato anche del 20% registrato in periodi recenti (dati 2024/2025). Per fare il punto sul settore tra eccellenze e concorrenza sleale abbiamo ospitato il direttore provinciale di Coldiretti Salerno, Enzo Tropiano.
Enzo Tropiano su Congresso nazionale del fiore
