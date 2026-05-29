Confisca di beni per 3 milioni a Salerno. C’è anche lo chalet sul Lungomare

I finanzieri del Comando provinciale di Salerno hanno eseguito un provvedimento emesso dal Tribunale salernitano su richiesta della locale Dda con il quale stata disposta la confisca di partecipazioni societarie e unità immobiliari per un ammontare complessivo stimato in 3 milioni di euro, nei confronti di un uomo già condannato per associazione mafiosa, estorsione, rapina, porto abusivo e detenzione di armi nonché reati in materia di stupefacenti.
Si tratta in particolare di quote di due ulteriori società titolari di immobili e complessi aziendali, di cui una, proprietaria di una struttura, chalet-bar-pizzeria sul lungomare di Salerno.
L’attività ha ricostruito dal punto di vista patrimoniale le vicende già emerse in precedenti indagini eseguite dal Gico, nel cui ambito il 16 dicembre 2022 erano stati disposti gli arresti domiciliari a carico dell’uomo e l’interdizione per 12 mesi dall’esercizio di attività imprenditoriali nei confronti di un altro indagato. Complessivamente, il 4 febbraio 2025 erano stati sottoposti a sequestro partecipazioni societarie, nella misura del 50%, di tre società di capitali e, nella stessa misura, altrettanti complessi aziendali, nonche cinque unità immobiliari di cui 2 per una quota pari alla metà del loro valore complessivo.
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