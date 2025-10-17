Confindustria premia le imprese salernitane centenarie, la riflessione nel collegamento col Mattino di Salerno

Nella sede di Confindustria Salerno, ieri pomeriggio, ha avuto luogo l’evento “Le radici del futuro. L’intraprendenza nel Mezzogiorno tra storia e innovazione” promosso con l’Associazione Aziende Storiche Familiari Italiane I Centenari.
Durante l’incontro è emerso come per dare lunga vita all’azienda i riferimenti familiari siano garanzia di visione di lungo periodo, di attenzione alle persone e all’ambiente, di sviluppo sostenibile. Tutti valori essenziali non soltanto dal punto di vista economico, ma soprattutto come punti di forza di un capitale sociale positivo, fondamentale anche per cercare di costruire un futuro migliore per le nuove generazioni.
La longevità aziendale quindi funziona come una potente leva di marketing, sinonimo di capacità di essere, prosperare ma anche di evolversi, cambiare con il tempo e diventare modello di successo ed esempio da seguire.
“La provincia di Salerno esprime eccellenze centenarie che hanno fatto la storia del tessuto economico e produttivo locale – ha sottolineato il presidente di Confindustria, Antonio Sada. Sicuramente oggi gestire un’impresa è complesso e gestire un’impresa familiare lo è ancor più. È necessaria una solida cultura d’impresa, basata su valori immortali, quali l’importanza della famiglia, l’identità aziendale, la solida reputazione, il radicamento nel territorio, la capacità relazionale, la leadership, l’attenzione al cliente, il rispetto e la soddisfazione dei collaboratori, l’innovazione e l’insieme dei principi e dei valori etici.”
Questa mattina, ne abbiamo parlato in diretta con il collega del Mattino di Salerno, Nico Casale.
Ascolta
Nico Casale su imprese centenarie
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.