Confesercenti, allarme aumenti in Campania

E’ allarme aumenti in Campania. Secondo Confesercenti lo scenario internazionale rischia di pesare enormemente su imprese e famiglie.
Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno, spiega che gli aumenti sono già verificabili sui carburanti, sul costo dei voli, sul carrello della spesa e conseguentemente sulle bollette. Le previsioni sono di un aumento di almeno 600 euro a famiglia all’anno, ma sono cifre destinate ad aumentare. La guerra in Iran sta già producendo un aumento del gasolio e della benzina di circa il 12%, ossia oltre 330 euro all’anno.
Nelle prossime settimane gli aumenti riguarderanno un po’ tutti i prodotti sugli scaffali dei supermercati e dei negozi: una spesa di 80 euro avrà un un aumento di circa 2-3 euro, per un rincaro della spesa di circa 100 euro all’anno. Infine le famiglie dovranno affrontare anche l’aumento del costo dell’energia: una famiglia composta da 2-3 persone, che vive in un appartamento di 80/100 metri quadrati, si ritroverà a pagare circa 70 euro di gas in più e circa 80 euro di energia elettrica in più.
