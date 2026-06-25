Conferite le Spighe Verdi della FEE, tra i premiati anche Monteforte Cilento 

Conferite oggi dalla FEE Italia le Spighe Verdi a 97 comuni italiani, tra cui 9 campani. In provincia di Salerno premiati i comuni di Agropoli, Ascea, Capaccio Paestum, Monteforte Cilento e Moio della Civitella.
La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma presso la sede del CNR. Il riconoscimento premia i comuni rurali che perseguono uno sviluppo sostenibile del territorio, la cura dell’ambiente e la difesa del paesaggio.
Soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco di Monteforte Cilento, Antonio Manzi.
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manzi su spighe verdi
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