Conferite le Spighe Verdi della FEE, tra i premiati anche Monteforte Cilento 

25/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Conferite oggi dalla FEE Italia le Spighe Verdi a 97 comuni italiani, tra cui 9 campani. In provincia di Salerno premiati i comuni di Agropoli, Ascea, Capaccio Paestum, Monteforte Cilento e Moio della Civitella.

La cerimonia di premiazione si è svolta a Roma presso la sede del CNR. Il riconoscimento premia i comuni rurali che perseguono uno sviluppo sostenibile del territorio, la cura dell’ambiente e la difesa del paesaggio.

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Soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco di Monteforte Cilento, Antonio Manzi. 

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manzi su spighe verdi
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AUTORE

Annavelia Salerno

Ho iniziato la mia esperienza giornalistica curando inizialmente l'ufficio stampa per enti e manifestazioni e successivamente collaborando con testate giornalistiche ed emittenti televisive. Giornalista professionista e direttore responsabile della testata giornalistica "Voci dal Cilento", dal 2007 sono entrata nella grande famiglia di Radio Alfa ricoprendo il ruolo di conduttrice e giornalista.

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