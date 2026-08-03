Confagricoltura Salerno lancia l’allarme cinghiali: chiesti interventi urgenti a istituzioni e Regione

Gravissimi danni alle aziende agricole della provincia di Salerno, a causa della proliferazione dei cinghiali, vengono denunciati da Confagricoltura Salerno.
Il presidente Antonio Costantino ha indirizzato una lettera al presidente della Provincia di Salerno, al Prefetto di Salerno, agli Ambiti Territoriali di Caccia competenti e all’assessora all’Agricoltura della Regione Campania. I danni riguardano, in particolare, i comparti corilicolo, olivicolo, vitivinicolo, ortofrutticolo e zootecnico.
“La situazione ha ormai superato la soglia dell’ordinarietà: numerose imprese denunciano perdite economiche rilevanti, la distruzione delle produzioni, danni alle infrastrutture rurali e crescenti rischi per la sicurezza degli operatori agricoli e dei cittadini, oltre ai frequenti incidenti stradali causati dalla fauna selvatica”, si legge nella lettera. Confagricoltura Salerno chiede che siano adottate con la massima urgenza misure straordinarie e coordinate, tra cui il rafforzamento dei piani di controllo e contenimento, l’accelerazione delle procedure di indennizzo, il potenziamento delle attività degli enti competenti e l’istituzione di un tavolo tecnico permanente”.
Chiesta anche una ricognizione tecnica delle aree maggiormente colpite, affinché gli interventi siano programmati sulla base di dati oggettivi e con adeguate risorse finanziarie.
Ne abbiamo parlato in diretta con il Presidente Antonio Costantino
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costantino
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