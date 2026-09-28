Condizioni carceraria a Salerno e provincia. Il punto con Donato Salzano segretario dell’associazione radicale “Maurizio Provenza”

28/09/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Domani, martedì 29 settembre una delegazione dell’Osservatorio Carceri Unione Camere Penali Italiane farà visita alla Comunità Penitenziaria Salernitana di detenuti e “detenenti”. 

Sarà l’avvocata Fiorinda Mirabile componete dell’Osservatorio Carceri Unione Camere Penali Italiane a guidare la delegazione, composta tra gli altri da: Donato Salzano segretario dell’associazione radicale “Maurizio Provenza” e dai penalisti di Nessuno Tocchi Caino, Emiliano Torre e Massimo Torre già presidente emerito della Camera Penale, Guido Carrozza e Massimiliano Franco, oltreché dall’avv. Michele Sarno attuale presidente della Camera Penale, ed ancora dall’On. Gianfranco Valiante dell’associazione 089 e dal dott. Claudio Tringali già Presidente Vicario emerito del distretto di Corte d’Appello di Salerno. Ne abbiamo parlato in diretta con Donato Salzano segretario dell’associazione radicale “Maurizio Provenza”
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Salzano su carceri
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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