Concorso Unico Regionale OSS, l’Asl Salerno ha rinviato le prove scritte

Una nota diffusa, ieri pomeriggio, dall’Asl Salerno informa che sono state rinviate a data da destinarsi le prove scritte del Concorso Unico Regionale per Operatori Socio Sanitari in Campania, previste nei giorni 22, 24, 25 e 26 settembre 2025. Il rinvio ha colto di sorpresa migliaia di candidati, provocando disorientamento, delusione e difficoltà organizzative.
Sono oltre 27mila le persone coinvolte, molte delle quali provenienti da fuori regione. Tanti avevano già acquistato biglietti ferroviari o aerei, prenotato alloggi, chiesto permessi lavorativi per poter partecipare al concorso. La comunicazione ufficiale della Asl, che fa riferimento a non meglio specificate criticità tecniche e organizzative, appare insufficiente alla luce della fase avanzata in cui si trovava la procedura: le commissioni – spiega il sindacato della funzione pubblica Cgil-Salerno – erano state nominate, i partecipanti suddivisi per giornata, e il calendario era noto da settimane. Lo stesso sindacato ritiene necessario fare chiarezza su quanto accaduto e fornire ai candidati informazioni puntuali e trasparenti.
In un momento in cui la sanità pubblica campana ha un bisogno concreto e urgente di personale, ogni ritardo nella conclusione del concorso rappresenta un ostacolo anche alla piena operatività dei servizi sanitari. Per queste ragioni la Funzione Pubblica Cgil chiede che venga al più presto definita una nuova data per lo svolgimento delle prove e che si garantisca la massima trasparenza su tempi e modalità di prosecuzione dell’iter.
