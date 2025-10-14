Concorso per insegnanti, 700 posti nel Salernitano. Modalità e ricadute da Vincenzo Pastore della Cisl Scuola

Al via il concorso per l’assunzione di nuovi docenti, 700 dei quali avranno la possibilità di insegnare nel Salernitano, nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria. Le nuove assunzioni, che in tutta Italia saranno più di 58mila, rientrano nel decreto firmato dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.
Dei 58mila posti complessivi a concorso, quelli destinati alla Campania sono 4.700 circa di cui 700 riservati alla provincia di Salerno: 168 per la scuola dell’infanzia, 240 per la primaria e 305 per la secondaria di primo e secondo grado. Le candidature al concorso sono aperte fino al 29 ottobre.
Maggiori dettagli e modalità di partecipazione al concorso li abbiamo chiesti al segretario generale della Cisl-Scuola di Salerno, Vincenzo Pastore.
Ascolta
Vincenzo Pastore su concorso nella scuola
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.