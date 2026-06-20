Conclusa la Summer School di archeologia a Caselle in Pittari, il bilancio con la prof.ssa Antonia Serritella

Il passato lucano del Cilento continua a svelare i suoi segreti e l’Università degli Studi di Salerno si conferma in prima linea nella valorizzazione di questo straordinario patrimonio.
È appena andata in archivio con grande successo la Summer School di archeologia a Caselle in Pittari, ma per i ricercatori e gli studenti del Dispac (Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale) non c’è tempo di fermarsi. Il prossimo mese di luglio prenderà infatti il via la nuova, attesissima campagna di scavo sul sito di località Laurelli.
Ai nostri microfoni la professoressa Antonia Serritella, docente dell’Ateneo salernitano e direttrice scientifica della missione, traccia un bilancio dell’esperienza formativa appena conclusa e ci proietta verso le prossime sfide sul campo.
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Serritella su scavi a Caselle
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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