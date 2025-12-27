Concerto dei Gospel Italian Singers mercoledì 31 dicembre a Sacco. L’intervista al sindaco Latempa

Cresce l’attesa per il concerto dei Gospel Italian Singers, diretti dal maestro Francesco Finizio, in programma a Sacco mercoledì 31 dicembre, dalle 11.30, nella chiesa di San Silvestro Papa, per il matinèe musicale. Guest star Ruth White, special singer Prince Aka.
I Gospel Italian Singers sono un ensemble vocale capace di trasmettere gioia e spiritualità attraverso canti afroamericani e brani moderni. Un’opportunità preziosa per la comunità di Sacco.
Eventi sono previsti poi in piazza per l’intera giornata.
Il momento musicale rientra nelle tante iniziative promosse nell’ambito del progetto promosso da My Fair nell’ambito del progetto “Terre Ritrovate. I Viaggi delle Radici nella Valle del Calore”.
A Radio Alfa il sindaco Franco Latempa
Ascolta
Sindaco Sacco su concerto gospel
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
