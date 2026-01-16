Con il decreto flussi 6.200 lavoratori in Campania, 2.500 nel Salernitano. Il commento di Salvatore Loffreda (Coldiretti)

Dal decreto flussi in Campania sono arrivati 6.217 lavoratori agricoli per le aziende agricole del territorio. Circa 2.500 sono destinati alle aziende della provincia di Salerno.
“Questo successo è il frutto della nostra costante presenza ai tavoli istituzionali e della nostra determinazione a difendere gli interessi degli imprenditori agricoli campani; siamo orgogliosi di aver contribuito a portare risorse importanti per le aziende del territorio e siamo pronti a continuare a lavorare per garantire un futuro migliore al settore agricolo campano”. E’ quanto afferma il direttore di Coldiretti Campania, Salvatore Loffreda, evidenziando anche l’importanza della lotta contro il caporalato e lo sfruttamento della manodopera. Loffreda è stato nostro ospite in diretta
Ascolta
Salvatore Loffreda su decreto flussi lavoratori agricoli
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
