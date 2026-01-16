Con il decreto flussi 6.200 lavoratori in Campania, 2.500 nel Salernitano. Il commento di Salvatore Loffreda (Coldiretti)

16/01/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Dal decreto flussi in Campania sono arrivati 6.217 lavoratori agricoli per le aziende agricole del territorio.  Circa 2.500 sono destinati alle aziende della provincia di Salerno.

“Questo successo è il frutto della nostra costante presenza ai tavoli istituzionali e della nostra determinazione a difendere gli interessi degli imprenditori agricoli campani; siamo orgogliosi di aver contribuito a portare risorse importanti per le aziende del territorio e siamo pronti a continuare a lavorare per garantire un futuro migliore al settore agricolo campano”. E’ quanto afferma il direttore di Coldiretti Campania, Salvatore Loffreda, evidenziando anche l’importanza della lotta contro il caporalato e lo sfruttamento della manodopera. Loffreda è stato nostro ospite in diretta
Ascolta
Salvatore Loffreda su decreto flussi lavoratori agricoli
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento