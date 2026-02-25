Comunità montana Vallo di Diano. Ancora formazione di alta qualità offerta gratuitamente ai dipendenti degli enti locali

Ancora una volta formazione di alta qualità offerta gratuitamente ai dipendenti degli enti locali dalla Comunità montana Vallo di Diano. Il corso è valido per la formazione obbligatoria per legge.
Il terzo appuntamento con la formazione qualificata della Pubblica Amministrazione è in programma venerdì 27 Febbraio prossimo a cura della Comunità montana Vallo di Diano. Presso la sede di via Vascella a Padula, dalle 9 alle 13.45, esperti di Diritto Amministrativo terranno lezione in favore di personale impiegato nella PA.
Inizierà il dott. Nicola D’Angelo, Consigliere di Stato, cui toccherà di parlare di “Semplificazione e liberalizzazione amministrativa”. Seguirà l’intervento dell’avvocato Nicola Senatore, amministrativista e curatore della rassegna, che riferirà su “Attività amministrativa per accordi” e “L’amministrazione informatica e telematica”.
L’appuntamento, come i due precedenti ed il prossimo del 20 Marzo, è interamente a carico dell’Ente montano, gratuito per i partecipanti ma valido per la formazione obbligatoria del personale della PA. Per i saluti istituzionali sarà presenti il presidente comunitario, Vittorio Esposito, ed il vice, Antonio Pagliarulo.
