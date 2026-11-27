Un tavolo di coordinamento, condiviso da Giunta e Consiglio, per istituire le Comunità Marine dei Comuni costieri, rafforzare i loro servizi e promuovere lo sviluppo e il turismo, mettendo a sistema le risorse disponibili per questi territori, a beneficio di cittadini e turisti.
È quanto emerso dall’incontro tenuto ieri, all’assessorato regionale al Turismo, con l’assessore Vincenzo Maraio, il vicepresidente del Consiglio regionale, Giuseppe Fabbricatore, il consigliere regionale Francesco Iovino, i sindaci di Atrani e di Furore e rappresentanti del mondo del turismo e della cultura.
In precedenza, un incontro per la condivisione del progetto si era tenuto con l’assessore ai Trasporti, Mobilità e Mare, Mario Casillo. Nel corso della riunione, spiega una nota, i sindaci hanno sottolineato che i Comuni costieri sono borghi durante i mesi invernali e diventano grandi città nei periodi estivi, con tutte le conseguenti esigenze e problematiche organizzative e di risorse disponibile e ciò, hanno sottolineato, richiede una strategia in termini di coordinamento istituzionale e di potenziamento delle risorse. Per saperne di più, questa mattina, ne abbiamo parlato con l’assessore regionale al Turismo della Campania, Enzo Maraio.
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Enzo Maraio su comunità marine
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